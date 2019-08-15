ЦИК: выборы в Мосгордуму будут конкурентными

Кандидатами зарегистрированы более 230 человек

Выборы в Московскую городскую думу будут конкурентными и дадут возможность всем участвующим в них партиям представить в столичном парламенте своих кандидатов. Об этом заявил в четверг заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев.

Он напомнил, что кандидатами зарегистрированы 233 человека. 171 из них представляет партии, 62 - самовыдвиженцы, 57 получили отказ. Центризбирком до конца августа подключит цифровой сервис, который позволит гражданам подать заявление о желании проголосовать на дому.

В планах ЦИК организация до 30 различных электронных служб, позволяющих россиянам реализовать свое избирательное право. Все сервисы доступны в личных кабинетах пользователей, зарегистрированных на портале государственных услуг.