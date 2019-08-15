Иранский танкер вырвался из плена "морского пирата"

Судно направилось в средиземноморский порт

Соединенные Штаты от экономического терроризма перешли к морскому пиратству, написал в соцсети глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Ирански дипломат прокомментировал ситуацию с задержанием танкера Grace 1.

Само судно тем временем держит курс в один из средиземноморских портов. Гибралтар, удерживавший Grace 1 по требованию США, решил все же освободить танкер. Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr, судном управляет его экипаж, членов которого власти Гибралтара также выпустили.

Ранее газета Gibraltar Chronicle сообщала, что власти Гибралтара решили освободить иранский танкер Grace 1 после того, как Ирна их официально заверил, что судно не будет выгружать нефть в Сирии.

Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад также подтвердил факт освобождения задержанного 4 июля танкера. По его словам, иранские власти последние 20 дней вели активные консультации с властями Гибралтара по этому вопросу.