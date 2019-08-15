В Подмосковье "пьяный стрелок" потребовал бутылку коньяка

Мужчина задержан

В Котельниках стражи порядка задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения заперся с охотничьим ружьем в продуктовом магазине. По данным СМИ, он сделал один выстрел, к преступлению его толкнула ревность.

"Он попытался застать отказавшую ему во взаимности возлюбленную на рабочем месте и выяснить с ней отношения, но не застал ее", - рассказал источник "Интерфакса", добавив, что никто не пострадал.

Как стало известно, мужчина потребовал дать ему бутылку коньяка. "После того, как оно (требование – прим. ред.) было выполнено, мужчина сдался правоохранителям", - сказал источник.

Как отмечает "Газета.Ru", после ареста мужчину посадили в автомобиль и увезли.