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В Подмосковье "пьяный стрелок" потребовал бутылку коньяка

21:09
  • четверг
  • 15 августа 2019

Мужчина задержан

В Котельниках стражи порядка задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения заперся с охотничьим ружьем в продуктовом магазине. По данным СМИ, он сделал один выстрел, к преступлению его толкнула ревность.

"Он попытался застать отказавшую ему во взаимности возлюбленную на рабочем месте и выяснить с ней отношения, но не застал ее", - рассказал источник "Интерфакса", добавив, что никто не пострадал.

Как стало известно, мужчина потребовал дать ему бутылку коньяка. "После того, как оно (требование – прим. ред.) было выполнено, мужчина сдался правоохранителям", - сказал источник.

Как отмечает "Газета.Ru", после ареста мужчину посадили в автомобиль и увезли.

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