Мэри Поппинс, к барьеру: названы требования к няне британской королевской семьи

Степень бакалавра – еще не самое сложное

Степень бакалавра и навыки самообороны – лишь некоторые из требований, которые предъявляются к соискателям должности няни в королевской семье Великобритании. Характеристики дамы, которая, к примеру, сопровождает детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма, близки к совершенству.

Кандидат на должность няни – это непременное условие – должен быть выпускником Северного колледжа, где обучают нянь для аристократических семейств. Степень бакалавра получают после трех лет обучения премудростям – таким, как "Развитие в первые годы жизни и обучение", "Поведение детей и коммуникации", "Общение на практике", "Еда и питание", "Игра и обучение", "Шитье" - нужно проучиться на дневном отделении три года.

А вот чтобы получить престижный диплом Северного колледжа, придется задержаться еще на год. За это время под руководством опытных инструкторов няня превращается в настоящего агента 007, пройдя курсы самообороны и кибербезопасности, а также вождению автомобиля по дороге со скользким покрытием. А заодно научится делать массаж и узнает секреты остеопатии, пишет британское издание Hello!