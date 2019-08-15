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44-летняя экс-супруга Башарова родила первенца

21:40
  • четверг
  • 15 августа 2019

Муж на седьмом небе от счастья

Екатерина Архарова впервые стала мамой. 44-летняя актриса, бывшая жена Марата Башарова, подарила сына бизнесмену Артему Илясову. Муж на седьмом небе от счастья, которым он поспешил поделиться со своими подписчиками в Instagram.
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На фотографии Артем Илясов обнимает и целует беременную супругу, облаченную в белую сорочку и халат. Пара стоит посреди больничного двора. Предпринимателя нарядили в синюю врачебную униформу и шапочку.

"Моя родная Катюша, спасибо за сына!!!! Теперь я папа.... самый счастливый папа на свете! Господи, спасибо!", - подписал снимок Илясов (здесь и далее орфография и пунктуация автора - Прим. ред).

Поклонники Екатерины бросились поздравлять актрису и ее супруга. "Молодцы!!! Крепкого здоровья малышу! А родителям терпения!", "Артем, с первенцем! Здоровья крепкого сынуле и мамочке!", - приводит комментарии поклонников Дни.Ру.

Екатерина Архарова и Марат Башаров прожили в браке год. В 2014-м супруги со скандалом развелись: актриса обвинила мужа в домашнем насилии. За Артема Илясова Екатерина вышла замуж летом прошлого года.

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