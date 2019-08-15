Превысивший дозу Газманов шокировал россиян

Заодно певец раскрыл секрет вечной молодости

Олег Газманов решил все же раскрыть поклонникам секрет своей молодости. Журналисты замучали известного певца вопросом – почему он так хорошо выглядит в свои 68 лет? Артист заявил подписчикам своего блога в Instagram, что готов раскрыть тайну.

Поклонники навострили уши… но все, что они услышали – хит "Мои ясные дни", исполненный детским голоском. Газманов пропустил свое видео через популярную программу, которая превращает героя ролика в ребенка.

Однако певец все же продолжил нагнетать интгригу. "Около 10 лет с группой наших ученых я работаю над препаратом, омолаживающим клетки организма. По контракту я испытываю препарат на себе. Вчера после концерта случайно превысил обычную дозу...", - с серьезным лицом прокомментировал видео Газманов.

Тайна Газманова так и не раскрыта. Певец в свои 68 лет легко даст фору молодым. Он уже 51 год на сцене – и на седьмом десятке обладает фигурой, которой позавидуют 20-летние. Артист с легкостью садится на шпагат, крутит сальто и делает стойку на руках, пишет "Комсомольская правда".