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И Цукерберг с ними: богатейшие люди планеты лишились 18 миллиардов за день

22:32
  • четверг
  • 15 августа 2019

Избежал потерь только хитрый Блумберг

Самые богатые люди в мире понесли чувствительные потери. Девять богатейших бизнесменов лишились в совокупности 18 миллиардов долларов. Насколько полегчали кошельки состоятельных граждан, подсчитал вездесущий Forbes.
В рейтинге Forbes богатейших россиян сменился лидер

Лидер в списке американского издания - Джефф Безос - потерял 3,5 миллиарда долларов. Его сосед по рейтингу, глава Facebook Марк Цукерберг – 3,2 миллиарда. Около трех миллиардов уплыло из кошелька гендиректора компании LVMH Бернара Арно.

Forbes объясняет такое потрясение состояний богатейших предпринимателей падением американских фондовых индексов. К примеру, Dow Jones показал максимальное падение в 2019 году. Падение акций не сказалось на состоянии лишь одного бизнесмена, входящего в десятку Forbes - бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.

Это не первое потрясение для десятки самых богатых людей планеты за последнее время. В начале августа 500 богатейших бизнесменов лишились в общей сложности почти 118 миллиардов долларов. Эксперты объяснили такой резкий обвал обострением торговых отношений Китая и США, напоминает РИА Новости.

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