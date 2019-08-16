Убийственная десятка: названы продукты для эффективной борьбы с раком

Они предотвращают многие опасные заболевания

Медик Уильям Ли перечислил продукты, которые снижают риск развития смертельных болезней, в том числе рака.

Главными борцами с онкологией эксперт назвал овощи, в особенности томаты. В их состав входят полезные минералы, тормозящие процесс мутации клеток. Как передает Nation News, такими же свойствами обладают ягоды, капуста (в первую очередь квашеная), соя, зеленый чай, йогурты.

По словам Уильяма Ли, грецкие орехи, черника и картофель тоже предотвращают возникновение опасных заболеваний. Больше всего Ли ратует за частое употребление зеленого чая, именуя его стародавним убийцей болезней.

Ранее сообщалось, что ученые провели новые исследования, которые доказывают взаимосвязь между ожирением и развитием онкологических заболеваний. Лишний вес приводит не только к диабету, болезням печени и сердечно-сосудистой системы, но и к раку.