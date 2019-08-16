Как семьи встречали пассажиров А321 после приземления в поле

Часть пассажиров пока в Москве

Этой ночью в Симферополе приземлился еще один рейс из Москвы с пассажирами самолета, накануне совершившего жесткую посадку в Подмосковье, передает "ТВ Центр".

В Крым прилетели 58 человек, в первой группе их было семь. Всех встречали взволнованные родственники и журналисты. Люди рассказали, о своих планах - у кого-то начинается отпуск, другие наоборот - вернулись домой или прибыли по делам. Все благодарят экипаж, и уверены, что пережили второе рождение.

Часть пассажиров пока в Москве, некоторые лететь отказались. Посадка на поле возле аэропорта Жуковский несомненно попадет в историю авиации. А высшей степенью мастерства и выдержкой пилотов восхищаются в соцсетях и зарубежной прессе.