Тропический шторм "Кроса" обрушился на Россию (видео)

Размыты дороги, пострадали сельхозугодья

Тропический шторм "Кроса" обрушил на Приморье небывалое количество осадков. За сутки выпало 2/3 месячной нормы и дожди не прекращаются, передает "ТВ Центр".

Размыты дороги, пострадали сельхозугодья. По данным МЧС, только за сутки в регионе подтопило еще около 80 придомовых территорий. Нарушено транспортное сообщение с шестью селами. В зону бедствия попадают 10 районов края. В связи с паводком в регион направлена дополнительная группировка спасателей. Сотни иностранных шхун пережидают непогоду в российских бухтах. Многие суда подняли флаг "Терплю бедствие".

Мощные ливни и в Хабаровске. На улицах города настоящие реки. Проезд по ним закрыт. Уровень Амура приближается к критической отметке в 6 метров. В пригороде затоплены более 700 дачных участков. А в Комсомольске-на-Амуре местные власти объявили о формировании отрядов добровольцев для оказания помощи жителям в связи с паводком. По прогнозам, тропический шторм будет оказывать влияние на Дальний Восток еще сутки.