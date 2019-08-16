Видео с фестиваля близнецов, от которого в глазах двоится

Красочное мероприятие проходит во французской Бретани

Во французской Бретани прошел один из самых необычных фестивалей. Туда съехались полторы тысячи близнецов со всего мира, передает "ТВ Центр".

С 1994 года жители небольшого городка на северо-западе страны, где постоянно проживают 30 пар близнецов, встречают гостей, от которых у них двоится и даже троится в глазах. Братья и сестры, похожие как две капли воды, гуляют по улицам, участвуют в конкурсах и играх. Они поют, танцуют и рассказывают о своей особой связи, и о том, как с полуслова понимают друг друга.