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Дональд Трамп задумался о покупке Гренландии

08:34
  • пятница
  • 16 августа 2019

В сентябре президент летит в Копенгаген

Президент США Дональд Трамп хочет купить Гренландию — крупнейший на Земле остров, принадлежащий Дании.

Американский лидер неоднократно интересовался у своих помощников с "разной долей серьезности", могут ли Штаты приобрести Гренландию, слушал обсуждения по поводу ресурсов острова и его геополитического значения, пишет "Газета.Ru".

Некоторые советники считают, что план Трампа экономические целесообразен для США, а другие, наоборот, полагают, что это всего лишь "мимолетное увлечение" президента.

Тем не менее, в сентябре у президента запланирован первый визит в Гренландию, но, как пишут американские СМИ, он не связан с возможной покупкой Гренландии.

Гренландия формально входит в состав Королевства Дания, но имеет широкую автономию. На острове проживают 56 тысяч человек, большая его часть покрыта льдами. До Трампа пытался купить Гренландию американский президент Гарри Трумен за 100 миллионов долларов, однако получил отказ, уточняет агентство URA.RU.

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