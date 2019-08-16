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"Уехала на гастроли": родители не могут принять смерть Началовой

08:57
  • пятница
  • 16 августа 2019

Ее кончина потрясла как россиян, так и иностранцев

Виктор Началов, отец покойной певицы, рассказал о моральной поддержке со стороны знакомых и незнакомых людей со всего света.
Стало известно о материальном положении родителей Началовой

16 августа исполнилось пять месяцев со дня смерти Юлии Началовой. Родители часто ходят на ее могилу на Троекуровском кладбище. 

"Почему-то ее уход всех очень тронул. Очень много русскоязычных людей мне звонит со всего мира, я даже не предполагал, что у дочери такая известность. Просто удивительно. Канада, Америка, Европа… Всех это потрясло", - цитирует Началова "Комсомольская правда".

По словам Виктора, на могилу дочери до сих пор несут цветы и игрушки. Чтобы почтить память артистки, некоторые люди преодолевают сотни километров. Недавно, например, мама Началовой встретила у могилы американского бизнесмена. "Подошел, сказал, что специально прилетел в Москву к Юле", - рассказал отец певицы. 

В июне стало известно, что после смерти дочери Таисия и Виктор Началовы улетели в Израиль для восстановления психоэмоционального состояния. Во время обследования у Виктора нашли злокачественное образование на ранней стадии. Опухоль удалили. "Все нормально, - сообщил о своем здоровье Виктор. - Там ведь было в зачаточном состоянии, а раннее обнаружение - залог успеха. Если бы пропустили, хорошего ждать не пришлось бы".

Началов признался, что он старается не говорить с журналистами о дочери. Чтобы не бередить рану. "Для нас Юля как будто уехала на гастроли, с ее уходом мы до сих пор не смирились", - сказал Виктор. 

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. У Началовой осталась дочь Вера.

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