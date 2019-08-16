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Россиян начнут штрафовать за выгул собак без намордника

09:06
  • пятница
  • 16 августа 2019

Такой нормы в российском законодательстве еще нет

В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника. Их владельцы должны осознавать ответственность, которую они несут за своего питомца.
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Об этом председателя Госдумы Вячеслава Володина попросил президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев, пишет газета "Известия" со ссылкой на материал RT.

В принятом в 2018 году законе "О жестоком обращении с животными" есть правила выгула опасных животных, однако ответственность за нарушения не прописана. Аманлиев предлагает ввести штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест до 10 суток или обязательные работы до 30 часов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. Изначально в "черный список" попало 69 пород, потом его сократили до 12.

Видео: вокруг закона о потенциально опасных собаках развернулась дискуссия

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