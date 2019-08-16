ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

61-летняя жена Юдашкина похвасталась стройными ногами

09:37
  • пятница
  • 16 августа 2019

Она отдыхает с семьей на Средиземном море

Марина Юдашкина, жена 55-летнего модельера Валентина Юдашкина, надела белоснежное мини-платье во время отпуска в Израиле. 
"Богиня": 61-летняя жена Юдашкина поразила точеной фигуркой

61-летняя топ-менеджер Дома моды Юдашкина отдыхает с родственниками на израильском курорте Нетания. Марина часто делится с подписчиками своими снимками. На одном из них она сидит на камнях в мини-платье, демонстрируя стройные ноги и яркий педикюр. 

"О море, море! Преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали парусом алым вместе с собой", - написала Юдашкина под фото, цитируя певца и композитора Муслима Магомаева. 

Интернет-пользователи восхитились красотой и моложавостью светской львицы. 

- Модель.

- Годы обошли стороной. Так держать! Пример для всех.

- Все-таки позитивные и добрые люди не стареют и остаются красивыми! 

- Ноги хорошие! Упругие, гладкие, не дряблые.

- Красивая девушка. 

В конце июля Марина Юдашкина отдыхала в Турции. Вместе с другими знаменитостями она пришла на вечеринку по случаю дня рождения композитора Игоря Крутого. Жена модельера надела обтягивающее белое платье. 

Отметим, что у Марины и Валентина Юдашкиных есть дочь. В 2016 году они впервые стали дедушкой и бабушкой. Через два года дочь родила еще одного сына. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Марина Юдашкина
Марина Юдашкина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.