61-летняя жена Юдашкина похвасталась стройными ногами

Она отдыхает с семьей на Средиземном море

Марина Юдашкина, жена 55-летнего модельера Валентина Юдашкина, надела белоснежное мини-платье во время отпуска в Израиле.

61-летняя топ-менеджер Дома моды Юдашкина отдыхает с родственниками на израильском курорте Нетания. Марина часто делится с подписчиками своими снимками. На одном из них она сидит на камнях в мини-платье, демонстрируя стройные ноги и яркий педикюр.

"О море, море! Преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали парусом алым вместе с собой", - написала Юдашкина под фото, цитируя певца и композитора Муслима Магомаева.

Интернет-пользователи восхитились красотой и моложавостью светской львицы.

- Модель.

- Годы обошли стороной. Так держать! Пример для всех.

- Все-таки позитивные и добрые люди не стареют и остаются красивыми!

- Ноги хорошие! Упругие, гладкие, не дряблые.

- Красивая девушка.

В конце июля Марина Юдашкина отдыхала в Турции. Вместе с другими знаменитостями она пришла на вечеринку по случаю дня рождения композитора Игоря Крутого. Жена модельера надела обтягивающее белое платье.

Отметим, что у Марины и Валентина Юдашкиных есть дочь. В 2016 году они впервые стали дедушкой и бабушкой. Через два года дочь родила еще одного сына.