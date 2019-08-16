Стратегию Зеленского по возвращению Крыма подняли на смех

Президенту впору заняться более насущными вопросами

План президента Украины по возвращению крымского полуострова является популистским.План президента Украины по возвращению крымского полуострова является бессмыслицей и актом популизма.

Такое мнение выразил спикер парламента Крыма Владимир Бобков. "Мы к этому уже привыкли. Все это вызывает иронию", - отметил он.

Зеленскому стоит заняться вопросами прекращения войны на Донбассе и налаживания взаимоотношения с Крымом, а не "стратегии писать", пишет агентство URA.RU.

Ранее офис Зеленского озвучил план, по которому полуостров вернется в состав Украины. Для этого будет разработала "концепция переходного правосудия", которая будет основана на международных принципах.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Украина его результаты не признала.

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