ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стратегию Зеленского по возвращению Крыма подняли на смех

09:25
  • пятница
  • 16 августа 2019

Президенту впору заняться более насущными вопросами

План президента Украины по возвращению крымского полуострова является популистским.План президента Украины по возвращению крымского полуострова является бессмыслицей и актом популизма.

Такое мнение выразил спикер парламента Крыма Владимир Бобков. "Мы к этому уже привыкли. Все это вызывает иронию", - отметил он.

Зеленскому стоит заняться вопросами прекращения войны на Донбассе и налаживания взаимоотношения с Крымом, а не "стратегии писать", пишет агентство URA.RU.

Ранее офис Зеленского озвучил план, по которому полуостров вернется в состав Украины. Для этого будет разработала "концепция переходного правосудия", которая будет основана на международных принципах.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Украина его результаты не признала.

Видео:  Зеленского высмеяли на публике​

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.