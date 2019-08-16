ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Только ленивый не знает о вреде хлеба и картошки": россияне пересмотрели свой рацион

09:46
  • пятница
  • 16 августа 2019

Со времен Брежнева питание изменилось в лучшую сторону

Ежедневный рацион питания россиян сильно изменился за последние 40 лет.
Сколько овощей и фруктов необходимо съедать каждый день

По данным Росстата, потребление картошки и хлеба снизилось почти в два раза, а овощей и фруктов стали есть больше.

Так, например, в 1980 году на одного человека приходилось 112 килограмм хлеба, 117 килограмм картофеля, 92 килограмма овощей и 35 килограммов фруктов и ягод в год. То в 2018 году - 96 килограммов хлеба, 59 килограммов картофеля, 104 килограмма овощей и 74 килограмма фруктов.

Кроме того, за последние 40 лет снизилось потребление макарон сахара и кондитерских изделий, а мяса и рыбы, наоборот, увеличилось, пишет "Газета.Ru"

Врачи назвали эту динамику положительной. "Уже только ленивый не знает, что плохо есть много крахмала в виде картошки, много глютена в виде хлеба, и что нужно обязательно есть овощи и фрукты", - сообщила РИА Новости диетолог Екатерина Александрова.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Семья за столом
Семья за столом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.