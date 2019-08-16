"Только ленивый не знает о вреде хлеба и картошки": россияне пересмотрели свой рацион

Со времен Брежнева питание изменилось в лучшую сторону

Ежедневный рацион питания россиян сильно изменился за последние 40 лет.

По данным Росстата, потребление картошки и хлеба снизилось почти в два раза, а овощей и фруктов стали есть больше.

Так, например, в 1980 году на одного человека приходилось 112 килограмм хлеба, 117 килограмм картофеля, 92 килограмма овощей и 35 килограммов фруктов и ягод в год. То в 2018 году - 96 килограммов хлеба, 59 килограммов картофеля, 104 килограмма овощей и 74 килограмма фруктов.

Кроме того, за последние 40 лет снизилось потребление макарон сахара и кондитерских изделий, а мяса и рыбы, наоборот, увеличилось, пишет "Газета.Ru"

Врачи назвали эту динамику положительной. "Уже только ленивый не знает, что плохо есть много крахмала в виде картошки, много глютена в виде хлеба, и что нужно обязательно есть овощи и фрукты", - сообщила РИА Новости диетолог Екатерина Александрова.