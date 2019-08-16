Земле грозит новая космическая катастрофа

Речь идет о сверхновой SN 2016iet

Ученые обнаружили существование таких звезд, взрыв которых способных уничтожить все в космосе.

Как пишет Phys.org, в процессе взрыва звезда уничтожается, не оставляя за собой нейронных звезд или черных дыр. Подтверждению этому факту служит сверхновая SN 2016iet, которую обнаружили почти три года назад. Она возникла после взрыва звезды, масса которой в 200 раз больше Солнца.

Обнаруженные учеными характеристики SN 2016iet дают возможность подтвердить как модель, которая предсказывает свойство парно-нестабильных сверхновых, так и существование сверхмассивных звезд.