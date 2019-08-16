Барановская довела россиян до слез

Экс-возлюбленная Аршавина сделала неожиданное заявление

34-летняя телеведущая Юлия Барановская поздравила младшего сына с днем рождения и до слез растрогала интернет-пользователей.

Юлия Барановская, которая девять лет прожила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным, воспитывает 13-летнего Артема, 11-летнюю Яну и семилетнего Арсения. На днях телеведущая, поздравляя сына с днем рождения, вспомнила, как она ехала на такси в лондонский госпиталь, где через несколько часов у нее родился Арсений. По ее словам, тот день ей запомнился по минутам.

"Секунды, минуты, часы, дни, месяца и вот уже 7 лет счастья, что ты у меня есть, что ты у всех у нас есть. Честный, открытый, сильный, но при этом невероятно ранимый, трогательный и заботливый. Любящий все и всех вокруг", - написала Юлия Барановская, опубликовав в Instagram несколько фото с младшим сыном.

Она пообещала "вгрызаться в эту жизнь", чтобы увидеть, как растет и живет Арсений. Она надеется, что сын всегда будет ощущать ее присутствие и испытывать на себе благотворное влияние ее молитв.

Пост Барановской собрал свыше 138 тысяч отметок "Нравится". Поклонники не смогли скрыть своих эмоций. Примечательно, что некоторые фолловеры в очередной раз набросились на Аршавина, который ушел из семьи в 2013 году.

- Какие слова. До слез, до самой глубины сердца.

- Читала и плакала! Вы настоящая мама!

- Господи, дай счастья этой женщине и ее детям... Как много ты для них делаешь... Умница... Люблю тебя!

- Вы сильная, добрая, мудрая! Вашим детям повезло с мамой! Вы им заменили все и всех!

- Как можно было бросить таких замечательных детей... Папа трех детей... вы еще не жалеете?!

- А ведь лет через 15 он не будет нужен своим детям! А ему они будут нужны до боли, до крика.

Ранее возникли слухи, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за журналиста Александра Телесова, с которым она много лет дружила.