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Мощный тайфун "отрезал" шесть сел в Приморье

11:45
  • пятница
  • 16 августа 2019

До "большой земли" жители вынуждены добираться на лодках

Дальний Восток - под ударом тайфуна "Кроса". Сложная ситуация в Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Приморье. Там из берегов вышли несколько рек. Уровень Амура за ночь приблизился к критической отметке.

Подразделение МЧС по Приморскому краю установили круглосуточное дежурство возле разлива реки. На отрезанном берегу - десятки людей, они отказались от эвакуации, и теперь, чтобы добраться  на работу или домой, им нужна лодка.

Тайфун "Кроса" в Приморье оказался не таким сильным, как ожидалось. Однако прошедшие, хоть и не настолько интенсивные, дожди все же подтопили дороги и населенные пункты. Проезда нет по девяти направлениям. В Дальнереченском районе возводят дамбу, на севере края вода подобралась к многоэтажкам, спасатели откачивают воду. Во Владивостоке на улицах звучат предупреждения.

Более 150 иностранных судов пережидают стихию у берегов Приморья. Некоторые из них уже подняли флаг "терплю бедствие". В ближайшее время, по прогнозам синоптиков, тайфун уйдет в Тихий океан.

Под влиянием тайфуна и Хабаровский край. Из-за дождей продолжает подниматься уровень реки Амур. Только за сутки еще семь сантиметров. И приближается к отметке в шесть метров. В Хабаровске некоторые улицы полностью затоплены. Машины, скорее, не едут, а плывут. Уровень воды на одной из улиц поднялся выше 70 см. Сейчас проезд по ней закрыт.

Во власти стихии и Еврейская автономная область. Подтоплены почти 380 частных домов. В воде оказались 28 тысяч гектаров полей.  Людям, попавшим в зону бедствия, помогают десятки спасателей МЧС. Последствия стихии устраняют с помощью 60 с лишним единиц различной техники - бульдозеры, экскаваторы, гредейры, самосвалы, высокопроходимые машины.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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