Трамп покупает мир

Желание президента США купить Гренландию сочли сумасшествием

Дональд Трамп желает купить Гренландию. Как сообщает издание Wall Street Journal, президент США неоднократно спрашивал у своих советников о возможности приобретения автономной территории Дании. В королевстве интерес Трампа к Гренландии сочли неправдоподобной шуткой. Некоторые датские политики даже забеспокоились о здоровье американского лидера. Накануне громкие заявления Трампа звучали в штате Нью-Гемпшир.

Ещё в 2016 году штат Нью-Гемпшир сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах. Американский президент и сейчас с легкостью собирает в Манчестере стадион своих сторонников. Трамп уже обещает свою победу и разгром любого противника от демократов.

"У вас нет иного выбора, кроме как голосовать за меня, потому что иначе ваши пенсионные планы полетят в трубу. Любите вы меня или ненавидите, вам все равно нужно за меня голосовать", - уверен Дональд Трамп.

Избирательная кампания в США становится всё жарче, но в месте с этим обжигается и весь мир. К президентским выборам в 2020 году Трамп должен прийти со списком экономических и геополитических побед. Чтобы большинство американцев согласились с жителями Манчестера.

Трамповское "Сделаем Америку снова великой" – это, прежде всего, про экономику. Накануне индексы ведущих фондовых бирж страны снизились на фоне опасений продолжения торговый войны с Китаем. Пекин, как и Москва, снижает объемы вкладов в казначейские ценные бумаги США. Теперь уже не Китай, а Япония — крупнейший кредитор Соединенных Штатов. Пресса, симпатизирующая демократам, Трампа за его экономическую политику буквально уничтожает. Но сам президент уверен - победа совсем близко.

"Фейковые новостные СМИ делают всё, что в их силах, чтобы вызвать крах экономики, потому что они думают, что это будет плохо для меня и для моего переизбрания. Но у них есть проблема - экономика слишком сильная, и мы скоро одержим большую победу по торговле, все это знают, включая Китай!" – заявляет Трамп.

Это может означать только одно - в течение следующего предвыборного года Трамп будет усиливать давление на Китай. Отстаивая свою политику протекционизма, он уже угрожал покинуть ВТО. А политика санкций, которые вводятся уже и в отношении идеологических союзников, показывает, в торговых войнах у Вашингтона нет никаких запрещенных приемов. Пока Пекину дают время подумать.

Трамп заявлял, что готов повременить с введением пошлин на некоторые товары из КНР до декабря. А накануне американский президент анонсировал очередные переговоры с председателем Си Цзиньпином.

"Я поговорю с ним. В ближайшее время у нас запланирован телефонный разговор, у нас очень продуктивные переговоры. Я думаю, что чем дольше идет торговая война, тем слабее становится Китай, и тем сильнее становимся мы", - полагает американский лидер.

Но война в понимании Трама должна быть короткой и победоносной. Хозяин Белого дома уже гордится тем, что быстро заставил партнеров по НАТО увеличить расходы на содержание альянса, теперь одна из задач на перспективу - дожать на дополнительные траты Германию. С Великобританией после Brexit президент обещает строить отношения по принципам двусторонней торговли. Впрочем, вполне возможно, что Трамп серьезно раздумывает еще и над тем, как увеличить территорию США за счет Европы. В СМИ появилась информация, что Белый дом снова интересуется возможностью покупки Гренландии. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за нее 100 миллионов долларов, но тогда получил отказ.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".