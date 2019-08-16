Мигранты раздора: под итальянским премьером зашаталось кресло

В кресло главы правительства метит его первый заместитель

В Италии разгораются политические страсти на фоне миграционного кризиса. Этой ночью власти разрешили сойти на берег нескольким беженцам с очередного корабля, который привез в страну 147 нелегалов из Ливии. Остальные остаются на борту. Этот случай только усилил политическое противостояние главы правительства Джузеппе Конте и вице-премьера Маттео Сальвини.

Новость о том, что Рим дал разрешение на вход в свои территориальные воды, мигранты встречают аплодисментами. Две недели они дрейфовали в Средиземном море. Спали вповалку прямо на палубе, получали скудный паёк. В Италии с подачи вице-премьера Маттео Сальвини - одного из главных противников европейской миграционной политики - действует формула "закрытые порты". Работала она и в этот раз - до тех пор, пока защитники незваных гостей не подали апелляцию в суд.

Судно встало на якорь у Лампедузы. Правда, сойти на берег позволили только девяти пассажирам. Кого-то тут же увезла "скорая". Остальные по-прежнему томятся в неизвестности. А в итальянском правительстве разгораются споры и назревает серьезный раскол. В последнее время премьер-министр Джузеппе Конте и его первый заместитель не ладят. Маттео Сальвини добивается досрочных выборов и сам метит в кресло начальника. Видимо, этот разлад и стал причиной неожиданного решения суда о допуске мигрантов в порт. Однако эта пощечина, похоже, не испортила настроения Сальвини.

В прибрежный городок Кастель-Вольтурно Сальвини прибыл, чтобы провести совещание по безопасности. Львиная доля местных жителей - приезжие-нелегалы. Высокому гостю оказались рады не все. По соседству митингуют его сторонники. Яркий пример раскола в итальянском обществе.

"Мы не должны пускать в страну преступников. Я не имею ввиду тех, кто приезжает сюда законно, только нелегалов", - говорит сторонница Маттео Сальвини Габриэлла Делу.

"Я выступаю против Сальвини и его политики ненависти. Мы говорим ему нет", - заявил противник Сальвини Никола Ларичио.

Вице-премьер твердо стоит на своем. Пока Конте призывает к гуманности и советует вспомнить о европейских ценностях, Сальвини парирует: ЕС с радостью бы бросил Италию один на один с проблемой мигрантов, если бы не его позиция.

"Любезный премьер-министр упрекает меня в одержимости миграционным вопросом. Действительно, я одержим проблемой безопасности итальянцев. Шесть миллионов избирателей платят мне за это зарплату. А тут в Средиземном море шныряют шесть организаций, которые помогают мигрантам. Вы хотите сказать, мы каждый раз должны пускать к себе группы по 300 человек?" – негодует он.

Партия Сальвини уже подала резолюцию о вотуме недоверия премьеру. Возможно, этот вопрос будет вынесен на голосование 20 августа. На этот день в сенате запланировано выступление главы правительства.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".