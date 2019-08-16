Военные отогнали от российских границ 28 иностранных разведчиков

Российская авиация поднималась на перехват 19 раз за неделю

Наше Минобороны раскрыло данные о количестве воздушных перехватов у границ России. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Только за последнюю неделю наши истребители поднимались в воздух 19 раз. Всего было зафиксировано 28 иностранных летательных аппаратов. После приближения наших военных, самолёты-разведчики в срочном порядке меняли курс и удалялись от границ России. Истребители дежурных сил ПВО действовали в соответствии с нормами международного права.

Также сообщается, что за неделю в рамках занятий по боевой подготовке наши пилоты выполнили 320 лётных смен на 79 аэродромах страны.