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Военные отогнали от российских границ 28 иностранных разведчиков

10:45
  • пятница
  • 16 августа 2019

Российская авиация поднималась на перехват 19 раз за неделю

Наше Минобороны раскрыло данные о количестве воздушных перехватов у границ России. Об этом сообщает "ТВ Центр".

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Только за последнюю неделю наши истребители поднимались в воздух 19 раз. Всего было зафиксировано 28 иностранных летательных аппаратов. После приближения наших военных, самолёты-разведчики в срочном порядке меняли курс и удалялись от границ России. Истребители дежурных сил ПВО действовали в соответствии с нормами международного права.

Также сообщается, что за неделю в рамках занятий по боевой подготовке наши пилоты выполнили 320 лётных смен на 79 аэродромах страны.

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