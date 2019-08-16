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Молодая жена Диброва снялась в полуголом виде

10:57
  • пятница
  • 16 августа 2019

Она надела купальник с провокационной надписью

30-летняя Полина Диброва, жена телеведущего Дмитрия Диброва, делится с подписчиками фотографиями и видео с отдыха в Испании. 
В семье Диброва под Новый год произошло несчастье

На одном из последних снимков Полина позирует в красном купальнике с надписью "Королевы рождаются в июле". На некоторых фото образ девушки дополняют кепка и массивные серьги. Длинноногая супруга 59-летнего телеведущего снялась в разных позах, поэтому интернет-пользователи смогли оценить все прелести ее стройной фигуры. Кстати, Полина родилась в июле.

- Какая Вы красавица! Вам все идет, а в красном вы богиня.

- Сногсшибательная, красная, горячая королева-мама. 

- Воу-воу, какая же ты красивая, Полина!

- Везет же Диброву.

- И король неплох!

Полина и Дмитрий Дибровы с тремя сыновьями отдыхают в Испании уже четвертый год подряд. Поездку на местные курорты они называют путешествием на "Испанщину". Нынешний отпуск, по словам Полины, выдался крайне насыщенным. "Как говориться, после такого отдыха нужно отдыхать. Столько событий, мест, встреч, впечатлений, ресторанов, кавы наконец", - написала она.

Напомним, в 2009 году Дмитрий Дибров женился в четвертый раз. Телеведущий начал ухаживать за Полиной, когда ей было 17 лет. Сын Александр у них родился в 2010 году, в 2013 году - Федор. Еще через два года на свет появился Илья.

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