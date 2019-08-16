Две марки популярных сливок оказались в черном списке "Росконтроля"

Не все ингредиенты указаны в составе

Специалисты "Росконтроля" проверили сливки жирностью 20%, которые продаются в отечественных магазинах. Результаты есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для экспертизы отобрали следующие марки сливок: "Ашан", "Большая кружка", "Простоквашино", "Свитлогорье", "Авида", "О'кей", "Домик в деревне". Их проверили по 70 показателям, в числе которых безопасность, наличие или отсутствие плесени, вредных микробов, крахмала, фосфатов.

Все образцы оказались безопасными для потребления. Однако специалисты выявили несколько нарушений в изготовлении сливок. Так, например, у "Большой кружки" плохо выражен вкус и рыхлая консистенция. "Домик в деревне" и "О'Кей" не указали в составе наличие сухого молока, за что были отправлены в черный список.

В результате специалисты рекомендовали к покупке сливки "Простоквашино", "Ашан" и "Авида". Лучшим признан образец "Свитлогорье" по совокупности показателей, говорится в исследовании "Росконтроля".