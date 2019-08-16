ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дочь оставила раздирающее душу послание умершей Вере Глаголевой

11:24
  • пятница
  • 16 августа 2019

Анна Нахапетова с сестрами тоскуют по маме

Балерина Анна Нахапетова опубликовала в Instagram фото со своими сестрами и мамой - актрисой и режиссером Верой Глаголевой, которая умерла в 2017 году от рака желудка. 
Два года без Веры. Какой мы запомнили Глаголеву

Балерина Большого театра, снявшаяся в нескольких фильмах, опубликовала архивное фото, на котором Глаголеву обнимают три дочери. Девочки так крепко прижимаются к маме, словно боятся ее потерять. 

"Так хочется о многом рассказать... нет, даже не рассказать, а просто обнять. Обнять и никогда, никуда не отпускать... Сегодня два года. Два года без мамы..." - написала Анна Нахапетова. 

- Столько в ней было красоты, любви и женственности. Какие вы все красивые и счастливые здесь. 

- Вера очень четкая актриса, я ее обожаю! А вы клевые дочки очень очень хорошей мамы.

Какие вы все красивые!

- Я думаю, мама хотела бы, чтобы вы сейчас улыбались и не грустили. Она удивительная женщина, и у нее прекрасные дочери! 

- Навсегда в наших сердцах. 

Напомним, Вера Глаголева была дважды замужем - сперва за актером и режиссером Родионом Нахапетовым, а потом за бизнесменом Кириллом Шубским. В первом браке у нее родились дочери Анна и Мария, во втором - Анастасия. У артистки остались трое внуков и внучка. 

Народная артистка России скончалась в Германии после долгой борьбы с раком желудка. Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: Вера Глаголева. Ушедшая в небеса​

Читайте также:
Новости по теме
Вера Глаголева и Анна Нахапетова
Вера Глаголева и Анна Нахапетова
Вера Глаголева
Вера Глаголева
Вера Глаголева в фильме "Выйти замуж за капитана"
Вера Глаголева в фильме "Выйти замуж за капитана"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.