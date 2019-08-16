Дочь оставила раздирающее душу послание умершей Вере Глаголевой

Анна Нахапетова с сестрами тоскуют по маме

Балерина Анна Нахапетова опубликовала в Instagram фото со своими сестрами и мамой - актрисой и режиссером Верой Глаголевой, которая умерла в 2017 году от рака желудка.

Балерина Большого театра, снявшаяся в нескольких фильмах, опубликовала архивное фото, на котором Глаголеву обнимают три дочери. Девочки так крепко прижимаются к маме, словно боятся ее потерять.

"Так хочется о многом рассказать... нет, даже не рассказать, а просто обнять. Обнять и никогда, никуда не отпускать... Сегодня два года. Два года без мамы..." - написала Анна Нахапетова.

- Столько в ней было красоты, любви и женственности. Какие вы все красивые и счастливые здесь.

- Вера очень четкая актриса, я ее обожаю! А вы клевые дочки очень очень хорошей мамы.

- Какие вы все красивые!

- Я думаю, мама хотела бы, чтобы вы сейчас улыбались и не грустили. Она удивительная женщина, и у нее прекрасные дочери!

- Навсегда в наших сердцах.

Напомним, Вера Глаголева была дважды замужем - сперва за актером и режиссером Родионом Нахапетовым, а потом за бизнесменом Кириллом Шубским. В первом браке у нее родились дочери Анна и Мария, во втором - Анастасия. У артистки остались трое внуков и внучка.

Народная артистка России скончалась в Германии после долгой борьбы с раком желудка. Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: Вера Глаголева. Ушедшая в небеса​