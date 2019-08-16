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"Открылось кровотечение": россиянин насмерть отравился подсолнечным маслом

11:36
  • пятница
  • 16 августа 2019

Еще шесть человек находятся в больнице

В Ульяновске выясняют обстоятельства массового отравления подсолнечным маслом домашнего приготовления.

По последним данным, один человек скончался, еще шестеро пострадали, среди них двое детей. Все случаи отравления связаны между собой: семьи жили рядом и закупались на одном рынке. Масло они купили у одного из частных производителей.

"Симптомы — кровотечения различной локализации", - отметили в пресс-службе Минздрава по Ульяновской области. Медики уже заявили о произошедшей в правоохранительные органы.

Официально о причинах произошедшего еще никто не говорил, но, как пишет kp.ru ("Комсомольская правда"), причиной отравления могу стать крысиный яд, который попал в подсолнечные семечки.  

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