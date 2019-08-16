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17-летняя дочь показала редкие фотографии Осина

12:22
  • пятница
  • 16 августа 2019

На одном снимке остался автограф певца

17-летняя Агния, дочь певца Евгения Осина, показала редкие черно-белые фотографии покойного отца. Девушка призналась, что папа навсегда останется для нее самым близким мужчиной. 

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16 августа Агния Осина выложила в Instagram два архивных снимка. На первом кадре молодой музыкант стоит возле занесенной снегом машины. Некоторые интернет-пользователи не сразу узнали в нем автора хита "Плачет девочка в автомате" из-за густой бороды. На фотографии стоит подпись Осина.

Второй снимок демонстрирует актерские таланты артиста: он раскрывает рот в испуге и показывает пальцем на какую-то опасность за спиной фотографа.

В качестве подписи к посту Агния выбрала строчки из стихотворения певицы ASAMMUELL: "Из всех мужчин ты для меня навсегда будешь самым близким. Папа маленькой артистки". Отметим, что дочь Осина сочиняет музыку и стихи, а также пробует себя в качестве певицы. 

- Я его не узнала с бородой. Красиво ему...

- Какой красавец. 

- Талантливейший певец и музыкант с неповторимым голосом и бездной обаяния! 

- Я не видела никогда этих фото. 

- Постоянно слушаю его песни. Агния, гордитесь своим папой. 

Ранее сообщалось о пожаре на могиле Евгения Осина на Троекуровском кладбище. ЧП могло произойти из-за падения свечки или лампады. 

Осин был дважды женат. По данным СМИ, права на песни музыканта получили 17-летняя Агния и 13-летняя Анастасия Голунова, которая считается внебрачной дочерью Осина. 

Евгений Осин скончался от остановки сердца 17 ноября 2018 года. Ему было 54 года. По слухам, музыкант страдал от алкоголизма. Тело певца нашла в квартире его родная сестра.

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