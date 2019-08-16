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Серебренников ничего не крал у государства

12:09
  • пятница
  • 16 августа 2019

Наоборот, он за меньшие деньги умудрился сделать больше проектов, чем это было возможно

Экспертиза по делу "Седьмой студии" не доказала растрату государственных средств для проекта "Платформа".

По словам адвоката художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, необходимая сумма для проекта "Платформа" по рыночным меркам – 260 миллионов рублей, при том что на проект было выделено только 216,5 миллиона рублей, пишет "Газета.Ru".

"Это означает что деньги, выделенные на проект, были потрачены максимально рационально и на них было сделано проектов больше, чем было возможно, и что никто ничего не украл", - цитирует защиту Серебренникова "Интерфакс".

Худрук "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор театра и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, экс-гендиректор организации Юрий Итин, экс-главбух Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на культурный проект "Платформа". Все фигуранты, кроме Масляевой, отрицают свою вину.

Дело в отношении бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой выделено в отдельное производство, так как она заключила сделку со следствием, признала свою вину и дала показания на других фигурантов дела.

На данный момент Серебренников, Малобродский, Итин, Воронова, Апфельбаум и Масляева находятся под подпиской о невыезде.

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