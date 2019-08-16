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Пилот, посадивший самолет в кукурузном поле, чувствует себя виноватым

12:27
  • пятница
  • 16 августа 2019

Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления

Командир лайнера "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, Дамир Юсупов извинился перед пассажирами за то, что не довез их до места назначения.
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"Пассажирам я единственное, что могу сказать: немножко даже виноват, что их не доставил до места назначения", - передает слова пилота ТАСС.

Юсупов пожелал всем тем, кто получил травмы во время жесткой посадки и отметил, что ему немного неловко от большого количества благодарностей, которые он получает в социальных сетях.

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в кукурузном поле. В оба двигателя самолета попали птицы, в результате чего произошел отказ двигателя.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб, 76 человек получили травмы.

Видео: что пережили пассажиры приземлившегося в поле Airbus

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