Принцессу нашли мертвой во дворце Нордейнда

Она умерла в своих покоях
В Нидерландах скончалась принцесса Кристина, ей было 72 года.
Как сообщает информационная служба правительства Нидерландов, принцесса умерла в покоях дворца в Нордейнде (Гаага). Последние годы Кристина страдала от рака костей.
Церемония прощания с принцессой пройдет во дворце. Она будет закрытой.
Кристина – четвертая дочь принцессы Юлианы и принца Бернарда. В 1975 году вышла замуж за Хорхе Гильермо, а в 1996 году они развелись. У пары родились трое детей: Бернардо, Николас и Юлиана.