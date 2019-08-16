Принцессу нашли мертвой во дворце Нордейнда

Она умерла в своих покоях

В Нидерландах скончалась принцесса Кристина, ей было 72 года.

Как сообщает информационная служба правительства Нидерландов, принцесса умерла в покоях дворца в Нордейнде (Гаага). Последние годы Кристина страдала от рака костей.

Церемония прощания с принцессой пройдет во дворце. Она будет закрытой.

Кристина – четвертая дочь принцессы Юлианы и принца Бернарда. В 1975 году вышла замуж за Хорхе Гильермо, а в 1996 году они развелись. У пары родились трое детей: Бернардо, Николас и Юлиана.