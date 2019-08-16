ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Второй пилот А-321 госпитализирован после аварийной посадки

12:53
  • пятница
  • 16 августа 2019

У него диагностировали ушиб грудины

Второй пилот лайнера "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, Георгий Мурзин госпитализирован.

Как сообщает RT, его жизни ничто не угрожает. "У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним все будет нормально", - сообщил директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов.

Мурзину 23 года, он второй год работает в авиакомпании "Уральске авиалинии". Стаж налета – более 600 часов.  

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в кукурузном поле. В оба двигателя самолета попали птицы, в результате чего произошел отказ двигателя.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб, 76 человек получили травмы.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Новости по теме
Второй пилот самолета Airbus А321 Георгий Мурзин
Второй пилот самолета Airbus А321 Георгий Мурзин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.