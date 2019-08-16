Второй пилот А-321 госпитализирован после аварийной посадки

У него диагностировали ушиб грудины

Второй пилот лайнера "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, Георгий Мурзин госпитализирован.

Как сообщает RT, его жизни ничто не угрожает. "У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним все будет нормально", - сообщил директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов.

Мурзину 23 года, он второй год работает в авиакомпании "Уральске авиалинии". Стаж налета – более 600 часов.

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в кукурузном поле. В оба двигателя самолета попали птицы, в результате чего произошел отказ двигателя.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб, 76 человек получили травмы.