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"Это перешло грани добра и зла": звезда "Битвы экстрасенсов" решилась на отчаянный шаг

13:00
  • пятница
  • 16 августа 2019

Ей надоело быть женщиной

Победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг решила стать мужчиной. За последние два года она сильно похудела, накачала мускулы и сделала мужскую прическу. 
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После съемок в популярном шоу 37-летняя Джулия Ванг объявила себя мужчиной и потребовала называть ее Томасом. По словам экстрасенса, она родилась с мужскими хромосомами, но страдает от недуга, который наделяет ее женскими чертами внешности. 

"Моими кумирами всегда были мужчины. Нет, не в том понятии, что я сходила по ним с ума и, как говорится, "фапала" на их внешность, нет. Я всегда хотела быть на них похожей. Манера говорить, привычки, характер, мысли - всегда замечала какое-то сходство с теми людьми, которых я считаю идеалами и собой. Или просто хотела найти таковое сходство", - цитирует "СтарХит" Джулию Ванг. По данным издания, Ванг планирует сделать себе операцию по смене пола. 

В июле участница шоу "Битва экстрасенсов" заявила, что она больше не будет общаться с журналистами и выкладывать фото в соцсети, поскольку ей надоело читать про себя "лживые статейки". "Это уже перешло все грани добра и зла, любой концлагерь отдохнет", - написала она во "ВКонтакте". 

Ранее Ванг заявила, что образ ясновидящей-андрогина ей придумали продюсеры "Битвы экстрасенсов". 

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