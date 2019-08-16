"Это перешло грани добра и зла": звезда "Битвы экстрасенсов" решилась на отчаянный шаг

Ей надоело быть женщиной

Победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг решила стать мужчиной. За последние два года она сильно похудела, накачала мускулы и сделала мужскую прическу.

После съемок в популярном шоу 37-летняя Джулия Ванг объявила себя мужчиной и потребовала называть ее Томасом. По словам экстрасенса, она родилась с мужскими хромосомами, но страдает от недуга, который наделяет ее женскими чертами внешности.

"Моими кумирами всегда были мужчины. Нет, не в том понятии, что я сходила по ним с ума и, как говорится, "фапала" на их внешность, нет. Я всегда хотела быть на них похожей. Манера говорить, привычки, характер, мысли - всегда замечала какое-то сходство с теми людьми, которых я считаю идеалами и собой. Или просто хотела найти таковое сходство", - цитирует "СтарХит" Джулию Ванг. По данным издания, Ванг планирует сделать себе операцию по смене пола.

В июле участница шоу "Битва экстрасенсов" заявила, что она больше не будет общаться с журналистами и выкладывать фото в соцсети, поскольку ей надоело читать про себя "лживые статейки". "Это уже перешло все грани добра и зла, любой концлагерь отдохнет", - написала она во "ВКонтакте".

Ранее Ванг заявила, что образ ясновидящей-андрогина ей придумали продюсеры "Битвы экстрасенсов".