Куда сходить в Москве в выходные, 17-18 августа

Гостей и жителей столицы ждут фестивали, конкурсы, концерты

В выходные москвичей ждут фестивали, конкурсы, концерты. Парк культуры имени Горького отмечает день рождения, а на ВДНХ работает выставка ландшафтного дизайна. В Зарядье представлены работы участников программы Московское долголетие. А в Третьяковке на Крымском валу завершается выставка Репина.

Этим летом все дороги, кажется, ведут на ВДНХ. Главная выставка страны масштабно отмечает юбилей. Ни дня без событий! На этот раз обещают романтические выходные, и где их провести - как не в садах! Создания из цветов и не только - от 27 дизайнеров из разных стран, передает "ТВ Центр".

Вариантов перемещения в пространстве и реальности здесь великое множество. Ландшафтные дизайнеры из Белоруссии приглашают в деревню: домик, поленница, белье на веревке сушится. И оказаться в Казахстане - тоже не проблема. Всё как положено - степь вокруг, ковыль, юрта и очаг.

Материалом для создания сада может стать даже мусор! "Те ж самые стаканчики, плохо разлагаемые, и они очень сильный вред наносят природе, и здесь природа увядающая. А в другой зоне сада нет мусора, там природный материал и сад великолепный", - пояснил ландшафтный дизайнер Андрей Щедрин.

Каждый сад - это еще и своя философия. "Это сад именно про внутренний огонь женщины, внутреннюю энергетику. И если вокруг холодная гладкая вода, то за нами такая зона истории горячего сердца", - рассказала соучредитель фестиваля ландшафтного искусства "Сады и люди" Елена Беляева.

В Ботаническом саду МГУ не только снимают урожай какао - спелый плод весит 150 граммов! Но и напоминают, зацветают гладиолусы, а значит, - пора в школу! Здесь впервые решили провести Школьную ярмарку. Книги, учебные принадлежности, детская одежда и развивающие игры и, конечно же, развлекательная программа: научное шоу, художественные мастер-классы, лекции от ведущих специалистов по подготовке к школе.

В парке "Зарядье" свой оригинальный формат. "Выставка Клавдии Семёновны" - это более ста работ, созданных профессиональными художниками и мастерами-любителями, участниками программы "Московское долголетие". Здесь можно узнать, что бегемотопись - это рисование мягкими игрушками, оценить арт-инсталляции и граффити.

А в Новой Третьяковке финиширует выставка-ретроспектива Ильи Репина. Каждый день она собирает порядка пяти тысяч человек. И у тех, кто откладывал до последнего, есть шанс увидеть и "Бурлаков", и "Запорожцев".

В эту субботу узнаем, кто станет победителем в "Танковом биатлоне". Подмосковное Алабино две недели под ликования трибун принимало состязания команд из 39 стран. И вот наконец, самое интересное - финалы! В решающей гонке сразятся команды России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.

А парк Горького, который в эти выходные отмечает свой День Рождения, как всегда обещает всех вкусно накормить: будет широкий выбор блюд от лучших московских ресторанов. И естественно - праздничный концерт! В субботу, в 12. Причем организаторы подготовили сюрприз - выступление лидера известной российской рок-группы. Какой именно - до сих пор держат в секрете.

А завершить насыщенный день эффектнее всего, конечно же, фейерверком! Восемь лучших команд мира будут расцвечивать небо в Братеевском каскадном парке. Под музыку из опер, балетов и мюзиклов. Ведь тема фестиваля на этот раз - "Театр"!

Юлия Богоманшина, Михаил Федоров, Сергей Ким, "ТВ Центр".