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На Украине внезапно прекратилась разработка вооружений

13:33
  • пятница
  • 16 августа 2019

В случившимся винят Минобороны России

Минобороны Украины прекратило финансирование программ выпуска БТР-4 и модернизации одного из основных боевых танков.

Кроме того, на грани закрытия ведущий производитель бронетехники Украины - Харьковское конструкторское бюро по машиностроению. Концерн "Укроборонпром" винит во сем военное ведомство.

"Причина этого — ряд решений Минобороны Украины, которые создают условия для уничтожения одного из ведущих оборонных предприятий Украины", - сообщили на предприятии, пишут украинские СМИ.

Также решения Минобороны страны уничтожают предприятие, где в свое время были созданы танки Т-34 и Т-34-85.

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