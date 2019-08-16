На Украине внезапно прекратилась разработка вооружений

В случившимся винят Минобороны России

Минобороны Украины прекратило финансирование программ выпуска БТР-4 и модернизации одного из основных боевых танков.

Кроме того, на грани закрытия ведущий производитель бронетехники Украины - Харьковское конструкторское бюро по машиностроению. Концерн "Укроборонпром" винит во сем военное ведомство.

"Причина этого — ряд решений Минобороны Украины, которые создают условия для уничтожения одного из ведущих оборонных предприятий Украины", - сообщили на предприятии, пишут украинские СМИ.

Также решения Минобороны страны уничтожают предприятие, где в свое время были созданы танки Т-34 и Т-34-85.