ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рапунцель из "Дома-2" нашла нового ухажера после разрыва с Яббаровым

13:36
  • пятница
  • 16 августа 2019

Судьба их ребенка под вопросом

Участники шоу "Дом-2" Алена Рапунцель и Илья Яббаров расстались после многочисленных скандалов. Несмотря на наличие общего сына, они постоянно ссорились и подозревали друг друга в неверности. 
Капаклы и Африкантову из "Дома-2" затравили за нищенскую свадьбу

Рапунцель заявила, что Яббаров встречается с ней только ради участия в реалити-шоу. По ее мнению, Илья ведет себя слишком легкомысленно, он якобы еще не готов к семейной жизни. Яббаров, в свою очередь, обвинил свою спутницу в неверности. Рапунцель будто бы постоянно переписывается с другим мужчиной. В итоге Алена и Илья публично разорвали отношения.

Вскоре после этого Алена Рапунцель опубликовала в Instagram фото, на котором она держится за руки с мужчиной, чье лицо скрыто за кадром. Судя по тату на руке, новый ухажер не является участником "Дома-2".

Молодая мама также написала об изменениях в личной жизни: "Все очень изменилось, скоро поймете, о чем я говорю. Перемены всегда к лучшему. Главное, чтобы рядом был человек, который тебя уважает, ценит и любит такую, какая ты есть". 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Участники проекта Дом 2 Илья Яббаров и Алена Рапунцель
Участники проекта Дом 2 Илья Яббаров и Алена Рапунцель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.