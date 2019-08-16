Рапунцель из "Дома-2" нашла нового ухажера после разрыва с Яббаровым

Судьба их ребенка под вопросом

Участники шоу "Дом-2" Алена Рапунцель и Илья Яббаров расстались после многочисленных скандалов. Несмотря на наличие общего сына, они постоянно ссорились и подозревали друг друга в неверности.

Рапунцель заявила, что Яббаров встречается с ней только ради участия в реалити-шоу. По ее мнению, Илья ведет себя слишком легкомысленно, он якобы еще не готов к семейной жизни. Яббаров, в свою очередь, обвинил свою спутницу в неверности. Рапунцель будто бы постоянно переписывается с другим мужчиной. В итоге Алена и Илья публично разорвали отношения.

Вскоре после этого Алена Рапунцель опубликовала в Instagram фото, на котором она держится за руки с мужчиной, чье лицо скрыто за кадром. Судя по тату на руке, новый ухажер не является участником "Дома-2".

Молодая мама также написала об изменениях в личной жизни: "Все очень изменилось, скоро поймете, о чем я говорю. Перемены всегда к лучшему. Главное, чтобы рядом был человек, который тебя уважает, ценит и любит такую, какая ты есть".