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Спасавшая людей с А321 стюардесса покорила россиян красотой

13:52
  • пятница
  • 16 августа 2019

Благодаря смелости хрупкой девушки все пассажиры остались живы

Действия экипажа при аварийной посадке самолета "Уральских авиалиний" не вызывают никаких вопросов – вся команда работала слаженно и сумела спасти жизни сотен пассажиров.
Запад восхищен русским чудом на кукурузном поле

Среди них – 27-летняя стюардесса Алия Слякаева. Она помогала пассажирам эвакуироваться. Как сообщает "Московский комсомолец", Алия родилась в Белорецке, в Магнитогорске отучилась на управленца. Однако свою карьеру девушка решила связать с небом и пошла работать бортпроводником. В свободное время Алия путешествует и занимается спортом, любит архитектуру.

Под фотографиями в Instagram подписчики оставляют слова благодарности за спасенных пассажиров, отмечают смелость и красоту девушки.

"Спасибо что сохранили свои жизни и жизни всех этих людей. И дали понять многим, что можно спасать самолеты, хотя ситуации могут быть разными", "Низкий поклон Вам и всей КОМАНДЕ!", "Спасибо вам всем!!!! Гордимся!!!", - написали россияне.

 

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в кукурузном поле. В оба двигателя самолета попали птицы, в результате чего произошел их отказ.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб, 76 человек получили травмы.

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Алия Слякаева
Алия Слякаева
Алия Слякаева
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