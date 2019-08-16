Пакистан выразил протест Индии в связи с перестрелкой в Кашмире

Погибли четверо военнослужащих

Пакистан выразил Индии решительный протест в связи с боевыми действиями в регионе Джамму и Кашмир. Как сообщили в Исламабаде, на линии разграничения произошла перестрелка, передает "ТВ Центр".

Погибли четверо военнослужащих Пакистана и пятеро с индийской стороны. Исламабад обвиняет в этой провокации Нью-Дели. Индия же опровергает все сообщения об инциденте.

Кризис в отношениях стран усугубился в начале августа, после того, как индийские власти ввели в спорном регионе Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Пакистан это решение осудил и начал стягивать войска к границе.