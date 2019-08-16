Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении более 11 млрд рублей

С Кузнецова не снимут обвинение по ряду эпизодов из-за истечению сроков давности

Из Басманного суда Москвы пришли неожиданные новости. Бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову отказано в рассмотрении его дела в особом режиме, передает "ТВ Центр".

Ранее он признал свою вину по всем пунктам, в том числе в хищении более 11 миллиардов рублей. Особый режим гарантировал Кузнецову более мягкое наказание, но против выступили прокуратура и представитель потерпевших, отметив, что бывший министр хоть и признал вину, но ущерб не возместил. Также суд отказался снять с Кузнецова обвинение по ряду эпизодов преступной деятельности по истечению сроков давности привлечения к ответственности.