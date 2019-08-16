ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении более 11 млрд рублей

15:11
  • пятница
  • 16 августа 2019

С Кузнецова не снимут обвинение по ряду эпизодов из-за истечению сроков давности

Из Басманного суда Москвы пришли неожиданные новости. Бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову отказано в рассмотрении его дела в особом режиме, передает "ТВ Центр".

Ранее он признал свою вину по всем пунктам, в том числе в хищении более 11 миллиардов рублей. Особый режим гарантировал Кузнецову более мягкое наказание, но против выступили прокуратура и представитель потерпевших, отметив, что бывший министр хоть и признал вину, но ущерб не возместил. Также суд отказался снять с Кузнецова обвинение по ряду эпизодов преступной деятельности по истечению сроков давности привлечения к ответственности.

Главное сегодня
Алексей Кузнецов в зале суда
Алексей Кузнецов в зале суда
Алексей Кузнецов в зале суда
Алексей Кузнецов в зале суда
Алексей Кузнецов в зале суда
Алексей Кузнецов в зале суда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.