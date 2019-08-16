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9 станций Сокольнической линии закроют на неделю

15:32
  • пятница
  • 16 августа 2019

Станция "Университет" временно станет конечной

Сразу 9 станций Сокольнической линии закроют уже в это воскресенье, 18 августа, и на неделю. Это участок от "Проспекта Вернадского" до "Коммунарки". Станция "Университет" временно станет конечной, передает "ТВ Центр".

Для удобства пассажиров запустят компенсационные автобусы. В обычном режиме ветка заработает в воскресенье, 25 августа. Ограничения необходимы для прокладки тоннелей в районе будущей станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии метро.

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