9 станций Сокольнической линии закроют на неделю

Станция "Университет" временно станет конечной

Сразу 9 станций Сокольнической линии закроют уже в это воскресенье, 18 августа, и на неделю. Это участок от "Проспекта Вернадского" до "Коммунарки". Станция "Университет" временно станет конечной, передает "ТВ Центр".

Для удобства пассажиров запустят компенсационные автобусы. В обычном режиме ветка заработает в воскресенье, 25 августа. Ограничения необходимы для прокладки тоннелей в районе будущей станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии метро.