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Овечкин открыл баскетбольную площадку в Северном Медведкове

15:21
  • пятница
  • 16 августа 2019

А баскетболисты Никита Моргунов и Николай Падиус провели мастер-класс

В Северном Медведкове на месте снесённой пятиэтажки открыли новую баскетбольную площадку, которая полностью соответствует критериям профессионального баскетбола, передает "ТВ Центр".

Двухслойное резиново-каучуковое покрытие минимизирует риск получения травм, а также позволяет спортсменам быстро набирать скорость и маневрировать. Кольца оборудованы системой амортизации, а щиты отличаются высокой прочностью. На праздник приехал Александр Овечкин - звезда хоккея, а баскетболисты Никита Моргунов и Николай Падиус провели мастер-класс.

"Я уверен, что в ближайшее время не только в Северо-Восточном округе, не только в районе Северное Медведково, но и в других районах города начнут появляться соответствующие площадки. Здесь главное обратить внимание на качество того, как сделана площадка, то оборудование, которое установлено, оно специально именно для того, чтоб можно было играть на улице на всепогодных условиях, потому что в Москве погода меняется очень резко и достаточно часто, поэтому я считаю, что это новое слово в уличном баскетболе", - депутат Мосгордумы Алексей Шапошников.

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Александр Овечкин
Баскетбольная площадка
Баскетбольная площадка
Баскетбольная площадка
Баскетбольная площадка
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