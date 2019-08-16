USB зарядки и пеленальные столы: какими будут поезда на МЦД

На линиях "наземного метро" будут курсировать "Иволги"

До конца года в Москве будут запущены две линии Московских центральных диаметров - от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. Большое внимание к поездам. Так, если на МЦК ходят "Ласточки", то на МЦД будут летать "Иволги". На Тверском вагоностроительном заводе сегодня журналистам показали новые составы, которые созданы с учетом пожелания будущих пассажиров.

Технологическую линию сделали специально под "Иволгу". Платформу, стены и крышу сначала собирают по отдельности. Несколько тысяч сварных швов и становятся видны очертания будущего вагона, передает "ТВ Центр".

Двери открывают и закрывают 30 раз, чтобы убедиться в их работоспособности. Стенд имитирует головной вагон. Оператор отдаёт все команды, которые в своей работе использует машинист. Каждый вагон проходит жесткую проверку.

"Иволга" уже курсирует в столичном регионе. Версия 2.0, впрочем, будет следующей ступенью транспортной эволюции. Большие экраны и USB зарядки в каждом кресле, удобные поручни, места для колясок и велосипедов, пеленальные столы в туалетах – далеко не все удобства для короткого путешествия.

Благодаря тому, что между вагонами нет тамбуров, люди равномерно распределяются по составу. Количество кресел, как в конструкторе можно увеличить или уменьшить. Двери почти полтора метра шириной. Это значительно ускоряет высадку и посадку пассажиров.

В черте города много коротких перегонов между станциями. Остановки уменьшают среднюю скорость состава. Чтобы сократить это время без потери комфорта для пассажиров, в вагонах установлены новые инновационные тормоза.

Мегапроект "Московские центральные диаметры" объединит столицу и область. "Наземное метро" сможет перевозить до миллиона человек в день. Две из пяти веток запускаются уже в ноябре этого года.

Первые 39 составов начнут проходить обкатку на столичных ветках этой осенью. К 2023 году на МЦД будут курсировать только "Иволги".

Иван Колесников, Сергей Давидяк, Владимир Кадыков, Михаил Крыков, "ТВ Центр".