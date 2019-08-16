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Пухленький и рыжий: сын Меган Маркл растет копией принца Гарри

14:38
  • пятница
  • 16 августа 2019

Королеву радует сходство малыша с отцом

Четырехмесячный сын Меган Маркл и принца Гарри унаследовал черты внешности отца. 
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"Он такой милый и жизнерадостный! У него прелестные пухлые ножки, а на голове начали пробиваться пучками пока что совсем тоненькие рыжие волоски! Арчи просто очарователен!", - рассказал People.com источник, который увидел маленького Арчи вживую

С момента рождения наследника британцы горячо спорят о том, на кого больше похож малыш - на отца или на мать. Многие ожидали, что в нем проявятся африканские корни Меган Маркл, в том числе в виде темных волос. Видимом, судьба распорядилась иначе. По слухам, королеву Елизавету II радует, что Арчи растет копией отца. 

Впрочем, некоторые поклонники королевской семьи призывают не торопиться с выводами, ведь младенцы сильно меняются по ходу взросления. Судя по редким снимкам, у Арчи темные глаза, которые достались ему от мамы. Не исключено, что с возрастем он все больше и больше будет похож на бывшую актрису. 

Ранее стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские вместе с сыном отправились на Ибицу, где они отдыхали в течение пяти дней. 

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