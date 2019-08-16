Пухленький и рыжий: сын Меган Маркл растет копией принца Гарри

Королеву радует сходство малыша с отцом

Четырехмесячный сын Меган Маркл и принца Гарри унаследовал черты внешности отца.

"Он такой милый и жизнерадостный! У него прелестные пухлые ножки, а на голове начали пробиваться пучками пока что совсем тоненькие рыжие волоски! Арчи просто очарователен!", - рассказал People.com источник, который увидел маленького Арчи вживую.

С момента рождения наследника британцы горячо спорят о том, на кого больше похож малыш - на отца или на мать. Многие ожидали, что в нем проявятся африканские корни Меган Маркл, в том числе в виде темных волос. Видимом, судьба распорядилась иначе. По слухам, королеву Елизавету II радует, что Арчи растет копией отца.

Впрочем, некоторые поклонники королевской семьи призывают не торопиться с выводами, ведь младенцы сильно меняются по ходу взросления. Судя по редким снимкам, у Арчи темные глаза, которые достались ему от мамы. Не исключено, что с возрастем он все больше и больше будет похож на бывшую актрису.

Ранее стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские вместе с сыном отправились на Ибицу, где они отдыхали в течение пяти дней.