Россиянка устроила 12-часовой дебош на борту самолета

Она успела замучить стюардесс, пассажиров и даже капитана корабля

Пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета авиакомпании Royal Flight, выполняющего рейс из Доминиканы в Москву.

Сначала все было относительно спокойно. Несмотря на алкогольное опьянение, женщина вела себя тихо. Однако, когда она пошла в туалет, то отказалась из него выходить, когда бортпроводники попросили ее занять свое место, так как самолет уже ушел на взлет.

Все оставшиеся 12 часов полета женщина ругалась со стюардессами, пассажирами. В конфликт пришлось вмешаться капитану корабля, который по громкоговорителю заявил: "Пассажиры, если вы не успокоитесь, я буду вынужден совершить посадку и все штрафы будет оплачивать дебошир".

После этого женщина успокоилась и ненадолго уснула, передает телеканал "360". Когда принесли еду, женщина проснулась, но уронила все на пол. Это послужило второму витку скандала. Пассажирка опять начала ругаться, а затем и вовсе сходила в туалет под себя. Случайно она это сделала или преднамеренно, неизвестно.