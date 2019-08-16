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Собянин: в 50 поликлиниках Москвы будет проведён капитальный ремонт

15:16
  • пятница
  • 16 августа 2019

Глава города осмотрел лабораторию, куда поступают анализы почти из всех клиник столицы

В ближайшие два года в 50 поликлиниках столицы будет проведён капитальный ремонт. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Глава города осмотрел лабораторию, куда поступают анализы почти из всех клиник Москвы. Идет обновление медицинского оборудования, запущена работа по информатизации, электронные карты. Это всё должно помочь и врачам, и пациентам.

"Одновременно идёт работа по информатизации как поликлинического звена, так и стационарного, чтобы они работали как единое целое. Электронные карты пациентов, которые уже загружаются, и рентгеновские снимки, и лабораторные снимки, тоже большая работа, которая требует выгрузки всего огромного количества данных, чтоб они стали живыми и уже со следующего года полноценно были помощникам как самих пациентов, так и врачей", - отметил мэр.

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