"Жаль, что я это понял так поздно!" Фадеев раскаялся после скандала с Наргиз

Продюсера одолевает меланхолия

Продюсер Максим Фадеев высказался о пользе перемен на фоне его конфликта с певицей Наргиз Закировой.

"Жаль, что лето уходит. Я так люблю это время. Раньше, я очень боялся перемен, а теперь я счастлив, что они наступают! Жаль, что я это понял так поздно!" - написал продюсер в Instagram.

Многих поклонников Фадеева опечалил его меланхоличный настрой. Ему посоветовали взбодриться и верить в лучшее. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что под переменами продюсер подразумевает разрыв с Наргиз.

- С Наргиз что не поделили?

- Наргиз вам не простит.

- Ты зачем с Наргиз ругаешься, это неправильно.

- Какой грустный. Непривычно видеть Вас таким.

- А как же осень? Осень - то, что надо для творчества.

- Когда лето в душе, то оно и не уходит никогда.

В последнее время глава продюсерского центра MALFА часто публикует печальные посты. "Нужно пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу", - отметил он на днях.

Ранее стало известно, что Наргиз отказалась выступать на одной сцене с певицей MOLLY (Ольга Серябкина), которой молва приписывает роман с Фадеевым. Поговаривают, будто Серябкина подговорила продюсера разорвать отношения с Наргиз. По другим данным, центр MALFА разорвал с певицей контракт из-за ее проблем с алкоголем. Как бы то ни было, с недавних пор Наргиз запрещено исполнять песни, которые для нее написал Максим Фадеев.

Наргиз сотрудничала с Максимом Фадеевым с апреля 2014 года. Он написал для нее дебютный сингл "Я не твоя". 1 сентября 2016 года состоялась премьера совместного трека Наргиз и Фадеева под названием "Вдвоем".