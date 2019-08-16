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"Жаль, что я это понял так поздно!" Фадеев раскаялся после скандала с Наргиз

15:12
  • пятница
  • 16 августа 2019

Продюсера одолевает меланхолия

Продюсер Максим Фадеев высказался о пользе перемен на фоне его конфликта с певицей Наргиз Закировой.  
Наргиз уходит в монастырь после грязного скандала с Фадеевым

"Жаль, что лето уходит. Я так люблю это время. Раньше, я очень боялся перемен, а теперь я счастлив, что они наступают! Жаль, что я это понял так поздно!" - написал продюсер в Instagram. 

Многих поклонников Фадеева опечалил его меланхоличный настрой. Ему посоветовали взбодриться и верить в лучшее. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что под переменами продюсер подразумевает разрыв с Наргиз. 

- С Наргиз что не поделили? 

- Наргиз вам не простит. 

- Ты зачем с Наргиз ругаешься, это неправильно.

- Какой грустный. Непривычно видеть Вас таким.

- А как же осень? Осень - то, что надо для творчества. 

- Когда лето в душе, то оно и не уходит никогда. 

В последнее время глава продюсерского центра MALFА часто публикует печальные посты. "Нужно пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу", - отметил он на днях.

Ранее стало известно, что Наргиз отказалась выступать на одной сцене с певицей MOLLY (Ольга Серябкина), которой молва приписывает роман с Фадеевым. Поговаривают, будто Серябкина подговорила продюсера разорвать отношения с Наргиз. По другим данным, центр MALFА разорвал с певицей контракт из-за ее проблем с алкоголем. Как бы то ни было, с недавних пор Наргиз запрещено исполнять песни, которые для нее написал Максим Фадеев. 

Наргиз сотрудничала с Максимом Фадеевым с апреля 2014 года. Он написал для нее дебютный сингл "Я не твоя".  1 сентября 2016 года состоялась премьера совместного трека Наргиз и Фадеева под названием "Вдвоем".

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