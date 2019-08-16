Пригрозившие Трампу Ту-160 вернулись домой

Ракетоносцы преодолели более 8 тысяч километров

Российские ракетоносцы Ту-160, напомнив американцам о своих уникальных возможностях, вернулись на аэродром базирования. Преодолев более 8 тысяч километров, попутно дозаправившись в воздухе, "Белые лебеди" приземлились в Саратовской области.

Два ракетоносца были переброшены на аэродром в Анадыре, недалеко от границ США, 14 августа. Перелет на Чукотку стал частью плановых летно-тактических учений, которыми руководил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства обороны России, в учениях задействованы около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78. Возвращаясь с Чукотки на аэродром в Саратовской области, "Белые лебеди" выполнили длительный перелет с дозаправкой в воздухе. Ракетоносцы преодолели восемь тысяч километров.

"Полет Ту-160 проходил в пределах российской границы над Северным Ледовитым океаном, Восточно-Сибирским и Карским морями", - сказано в пресс-релизе. Оборонное ведомство предоставило ТВЦ.Ru видео перелета.

Ту-160 или "Белый лебедь" — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Самолет считается считается самой мощной и тяжелой боевой сверхзвуковой машиной в истории военной авиации.