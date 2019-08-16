Украинский бюджет недополучил миллионы гривен из-за Зеленского

Фильм Зеленского "ограбил" бюджет Украины на 4 миллиона гривен

Кинолента "Я, Ты, Он, Она", выпущенная студией "Квартал 95", основанной президентом Украины Владимиром Зеленским, провалилась в прокате. При этом на производство фильма из бюджетных средств два года назад было выделено более 17,5 миллиона гривен.

Кассовые сборы фильма составили более 71 миллиона гривен. "Однако этого не хватило для компенсации полученных из бюджета денег в виде процента с кассового сбора. Государству вернули только 13,2 миллиона гривен", - пишет в пятницу "Обозреватель".

На днях некоторые украинские журналисты назвали Зеленского неопытным популистом, который не понимает роли дипломатии на международной арене и полагается на личный подход. "Зеленский ведёт себя ситуативно, стараясь угодить всем и заботясь главным образом о своем рейтинге", - отмечают представители СМИ.