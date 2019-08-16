ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Работа следователей на месте посадки А321 в кукурузном поле попала на видео

15:50
  • пятница
  • 16 августа 2019

В СКР проанализировали видео, снятые очевидцами

На месте жесткой посадки самолета А321 "Уральских авиалинии" в Подмосковье проведены следственные действия.
Что пережили пассажиры приземлившегося в поле Airbus

Следователи зафиксировали положение воздушного судна, следы касания с землей и скольжения, отобрали образцы топлива, взяли показания приборов. Проанализировали видеоролики, снятые очевидцами и пассажирами в момент приземления, сообщили в СКР.

На данный момент экипаж и пассажиры самолета допрошены, ожидаются результаты расшифровки параметрических приборов.

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в кукурузном поле. В оба двигателя самолета попали птицы, в результате чего произошел их отказ.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб, 76 человек получили травмы.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Аварийная посадка А321 в поле
Аварийная посадка А321 в поле
Пассажиры самолета А320 "Уральские авиалинии"
Пассажиры самолета А320 "Уральские авиалинии"
Аварийная посадка А321 в поле
Аварийная посадка А321 в поле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.