Работа следователей на месте посадки А321 в кукурузном поле попала на видео

В СКР проанализировали видео, снятые очевидцами
На месте жесткой посадки самолета А321 "Уральских авиалинии" в Подмосковье проведены следственные действия.
Следователи зафиксировали положение воздушного судна, следы касания с землей и скольжения, отобрали образцы топлива, взяли показания приборов. Проанализировали видеоролики, снятые очевидцами и пассажирами в момент приземления, сообщили в СКР.
На данный момент экипаж и пассажиры самолета допрошены, ожидаются результаты расшифровки параметрических приборов.
Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в кукурузном поле. В оба двигателя самолета попали птицы, в результате чего произошел их отказ.
На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб, 76 человек получили травмы.
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