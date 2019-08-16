Работа следователей на месте посадки А321 в кукурузном поле попала на видео

В СКР проанализировали видео, снятые очевидцами

На месте жесткой посадки самолета А321 "Уральских авиалинии" в Подмосковье проведены следственные действия.

Следователи зафиксировали положение воздушного судна, следы касания с землей и скольжения, отобрали образцы топлива, взяли показания приборов. Проанализировали видеоролики, снятые очевидцами и пассажирами в момент приземления, сообщили в СКР.

На данный момент экипаж и пассажиры самолета допрошены, ожидаются результаты расшифровки параметрических приборов.

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в кукурузном поле. В оба двигателя самолета попали птицы, в результате чего произошел их отказ.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб, 76 человек получили травмы.