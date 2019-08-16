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Порошенко назвался президентом Украины и получил миллионы

18:34
  • пятница
  • 16 августа 2019

Бывший украинский лидер никак не сменит место работы

Петр Порошенко до сих пор работает в Администрации президента Украины, на должности главы государства. Так, по крайней мере, указано в электронной декларации бывшего украинского лидера – данные опубликованы на сайте Национального агентства противодействия коррупции.
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Декларацию Порошенко подал 7 августа. Согласно этому документу, только в конце июля - начале августа 2019 года Петр Алексеевич вывел более 150,5 миллионов гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" и акционерного общества "Международный инвестиционный банк".

По данным издания "Страна.ua", в начале мая бывший президент Украины задекларировал треть миллиарда гривен. А доходы экс-президента за прошлый год составили более 1,5 миллиарда украинских денежных единиц.

Напомним, что Петр Порошенко еще в апреле проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому.  За шоумена и представителя партии "Слуга народа" проголосовали во втором туре более 73% избирателей.

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